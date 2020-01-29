Делегаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы (СЕ) вечером 28 января большинством голосов избрали своим вице-спикером заместителя председателя Государственной думы Пета Толстого. Его кандидатуру поддержали 132 парламентария, против высказались 117. В России с этим событием связывают надежды на начало конструктивного диалога на парламентской площадке СЕ. Тем не менее, в организации ещё остались идейные противники РФ, которые упрекнули ПАСЕ в меркантильности.

Возвращение российского представителя в руководящие органы ПАСЕ — большое событие для внешней политики страны, ведь в последние годы отношения Москвы с этой организацией складывались крайне непросто. После того, как в Крыму прошёл исторический референдум, российских парламентариев в ПАСЕ лишили права голоса, из-за чего некоторое время спустя Москва прекратила выплачивать взносы в Совет Европы. Перелом произошёл летом 2019 года, когда Ассамблея приняла резолюцию о возвращении России полномочий в полном объёме, что вызвало бурю возмущения в Прибалтике, Грузии и на Украине. Эти государства даже объявили о создании группы «Балтик-плюс», которая должна «продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии». И вот, несмотря на все причитания, оскорбления и истерики наших исторических соседей европейские политики решили назначить на высокую должность именно россиянина.

Сам Пётр Толстой, комментируя результаты голосования, поблагодарил за успех всех членов российской делегации и выразил уверенность, что вместе им удастся внести свой вклад в будущее Европы.

До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку. Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности, — заявил он журналистам.

Разделяет его воодушевление и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он связывает с этим событием большие надежды на то, что ПАСЕ теперь будет развиваться как межпарламентская площадка для конструктивного диалога.



Пётр Толстой последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках. <...> В прошлом году он активно участвовал в переговорах по восстановлению наших полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации, — заявил он.

Важность этого события для российской парламентской дипломатии отметил в разговоре с NEWS.ru и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

С избранием вице-спикером Петра Толстого российская делегация получает представительство в Бюро Ассамблеи и будет полноправно участвовать в формировании повестки ПАСЕ. Это достаточно важный момент. Россия является основным плательщиком Совета Европы и пост вице-спикера закреплён за нашей делегацией в ПАСЕ на постоянной основе. Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы по международным делам глава комитета Госдумы по международным делам

А вот идейных противников России и её политических успехов этот факт явно расстроил. Например, депутат Верховной рады VIII созыва и бывший член делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза, который запомнился не столько своей работой, сколько нападениями с применением физической силы на российскую журналистку Ольгу Скабееву, активно посыпает голову пеплом, оскорбляет в соцсетях Петра Толстого, упрекает Европу в меркантильности и обещает, что «дальше будет хуже». А журналист-фанат Петра Порошенко Аркадий Бабченко и вовсе впал в отчаяние. «Всё. Сливайте воду», — прокомментировал он в Facebook результаты голосования.

В то же время избрание Петра Толстого вице-спикером должно пойти ПАСЕ на пользу. Сейчас этому международному институту жизненно необходимо выбираться из состояния статусного фрик-шоу, где повестку тянут на себя украинцы, поляки и прибалты, имеющие весьма специфические представления о дипломатии и правилах приличия. Ассамблее нужно снова стать местом, где принимаются решения, которые хоть кто-то принимает всерьёз.

Однако не следует впадать в излишнюю эйфорию: всё-таки идейных противников России среди делегатов ассамблеи ещё много, и предстоит немало противостояний. Например, к концу апреля комитет по мониторингу ПАСЕ подготовит доклад о выполнении РФ её обязательств в рамках СЕ, и можно ожидать, что он не будет излишне комплиментарным. Так что вся борьба ещё впереди.

Над текстом также работал Сергей Изотов.