Разведывательный корабль Франции вошёл в Японское море
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:43, 05 июля 2021
Фото: wikipedia.org
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Контроль за действующим с 5 июля в Японском море французским разведывательным кораблём «Дюпьи Де Лом» осуществляют силы Восточного военного округа. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблём «Дюпьи Де Лом» ВМС Франции, — говорится в сообщении российского Национального центра управления обороной.
Разведывательный корабль «Дюпьи Де Лом» ВМС Франции введён в эксплуатацию в июне 2006 года. Судно названо в честь выдающегося французского кораблестроителя. Его миссия заключается в перехвате и анализе всех типов сигналов, в том числе полученных с помощью спутников. Этот корабль впервые в истории французского флота спроектирован и построен специально для ведения радиоэлектронной разведки.
Ранее сообщалось, что учения российских военных сняли с корабля ВМС США.