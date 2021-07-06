Разведывательный корабль Франции вошёл в Японское море

Контроль за действующим с 5 июля в Японском море французским разведывательным кораблём «Дюпьи Де Лом» осуществляют силы Восточного военного округа. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблём «Дюпьи Де Лом» ВМС Франции, — говорится в сообщении российского Национального центра управления обороной.

Разведывательный корабль «Дюпьи Де Лом» ВМС Франции введён в эксплуатацию в июне 2006 года. Судно названо в честь выдающегося французского кораблестроителя. Его миссия заключается в перехвате и анализе всех типов сигналов, в том числе полученных с помощью спутников. Этот корабль впервые в истории французского флота спроектирован и построен специально для ведения радиоэлектронной разведки.

Ранее сообщалось, что учения российских военных сняли с корабля ВМС США.