Растущее влияние России и Китая напугало разведку США

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Иностранное влияние на Конгресса США намного шире, чем считалось ранее. За за большинством кампаний стоит Китай, однако заметны также интересы России и Ирана, предупредил сенаторов директор Национальной разведки Джон Рэтклифф. О растущей угрозе он сообщил политикам на серии закрытых встреч, состоявшихся в сентябре.

Он подчеркнул, что Пекин является «основным агрессором», передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы издания Hill, основанные на данных, полученных от источников в политических кругах.

Глава разведки уточнил, что количество членов Конгресса, против которых была направлены кампании по иностранному влиянию, может быть от около 10 до 50. При этом он не стал конкретизировать, о ком конкретно идёт речь.

По данным разведки США, операций, связанных с влиянием КНР, примерно в шесть раз больше, чем со стороны России и в 12 раз больше, чем со стороны Ирана.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Однако обвинения не прекращаются. В частности, в США в течение всего президентства Дональда Трампа не стихают споры о планах РФ повлиять на общественное мнение в период избирательной кампании 2016 года.

Очередные выборы в США намечены на 3 ноября. Второй и третий раунды дебатов кандидатов на пост главы государства Дональда Трампа и Джо Байдена пройдут 15 и 22 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что в США готовят новые санкции против России по делу о вмешательстве в выборы. Соответствующий законопроект внесён в палату представителей конгресса. В нём предлагается запретить американским компаниям и физическим лицам кредитовать РФ. Речь идёт о предотвращении покупок российских государственных облигаций и других долговых инструментов, что может лишить РФ инвестиций на сотни миллиардов долларов.