Растущее влияние России и Китая напугало разведку США

Иностранное влияние на Конгресса США намного шире, чем считалось ранее. За за большинством кампаний стоит Китай, однако заметны также интересы России и Ирана, предупредил сенаторов директор Национальной разведки Джон Рэтклифф. О растущей угрозе он сообщил политикам на серии закрытых встреч, состоявшихся в сентябре.
Он подчеркнул, что Пекин является «основным агрессором»,
Глава разведки уточнил, что количество членов Конгресса, против которых была направлены кампании по иностранному влиянию, может быть от около 10 до 50. При этом он не стал конкретизировать, о ком конкретно идёт речь.
По данным разведки США, операций, связанных с влиянием КНР, примерно в шесть раз больше, чем со стороны России и в 12 раз больше, чем со стороны Ирана.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Однако обвинения не прекращаются. В частности, в США в течение всего президентства Дональда Трампа не стихают споры о планах РФ повлиять на общественное мнение в период избирательной кампании 2016 года.
Очередные выборы в США намечены на 3 ноября. Второй и третий раунды дебатов кандидатов на пост главы государства Дональда Трампа и Джо Байдена пройдут 15 и 22 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что в США готовят новые санкции против России по делу о вмешательстве в выборы. Соответствующий законопроект внесён в палату представителей конгресса. В нём предлагается запретить американским компаниям и физическим лицам кредитовать РФ. Речь идёт о предотвращении покупок российских государственных облигаций и других долговых инструментов, что может лишить РФ инвестиций на сотни миллиардов долларов.
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