Рабочая группа обсудит законопроекты по кабмину, прокуратуре и КС

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Потеря Донбасса и Крыма в 2014 году была осознанным решением украинских властей на фоне предвыборной ситуации в стране, считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Кива утверждает, что у Киева был заранее заготовленный план. Так, из Крыма предварительно вывели войска, хотя ранее там, по утверждению политика, «стояли элитные украинские части». Когда Порошенко нужно было провести...