Рабочая группа обсудит законопроекты по кабмину, прокуратуре и КС

https://static.news.ru/photo/b8b0faa0-0eb4-11eb-abbf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рабочая группа, занимающаяся подготовкой поправок в конституцию, проведет 16 октября встречу для обсуждения предложенных законопроектов о Конституционном суде, правительстве и прокуратуре.
Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию соберется на своё заседание в пятницу, чтобы рассмотреть пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре до второго чтения в Государственной думе, — приводит ТАСС слова главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
Ранее NEWS.ru писал, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях конституционного суда, а также одобрила президентские поправки в закон о прокуратуре.