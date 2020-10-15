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Рабочая группа обсудит законопроекты по кабмину, прокуратуре и КС

09:58, 15 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа, занимающаяся подготовкой поправок в конституцию, проведет 16 октября встречу для обсуждения предложенных законопроектов о Конституционном суде, правительстве и прокуратуре.

Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию соберется на своё заседание в пятницу, чтобы рассмотреть пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре до второго чтения в Государственной думе, — приводит ТАСС слова главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях конституционного суда, а также одобрила президентские поправки в закон о прокуратуре.

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