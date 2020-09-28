Путин заявил о неизменности национальных целей РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на сегодняшние сложности, все национальные цели остаются неизменными.
Об этом он сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета,
Сразу отмечу: все наши национальные цели остаются неизменными, несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня, — заявил президент.
По его словам, на сегодняшний день существует пять ключевых направлений: сбережение здоровья и благополучия граждан, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики страны и открытие новых возможностей для самореализации россиян, а также широкое внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ключевым фактором для оценки эффективности федеральных и региональных властей является повышение качества жизни людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.
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