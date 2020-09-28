Путин заявил о неизменности национальных целей РФ

https://static.news.ru/photo/e4ecbc62-01b7-11eb-9513-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на сегодняшние сложности, все национальные цели остаются неизменными.

Об этом он сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, передаёт РИА Новости.

Сразу отмечу: все наши национальные цели остаются неизменными, несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня, — заявил президент.

По его словам, на сегодняшний день существует пять ключевых направлений: сбережение здоровья и благополучия граждан, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики страны и открытие новых возможностей для самореализации россиян, а также широкое внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ключевым фактором для оценки эффективности федеральных и региональных властей является повышение качества жизни людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.