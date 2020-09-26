Путин рассказал о ключевом ориентире в оценке любых властей

Ключевым фактором для оценки эффективности федеральных и региональных властей является повышение качества жизни людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.
Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей – это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности, как федеральных властей, так и региональных управленческих структур, — считает глава государства.
Ранее на заседании Госсовета Путин коснулся темы борьбы с коронавирусной инфекций. Он призвал граждан соблюдать ограничительные меры. Глава государства напомнил, что борьба с эпидемией ещё не закончена, поэтому расслабляться и терять бдительность ни в коем случае нельзя.
NEWS.ru писал, что в ходе совещания с президентом России обсуждался ход реализации 12 национальных проектов, которые должны обеспечить стремительное развитие страны и повышение уровня жизни.
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