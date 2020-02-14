https://static.news.ru/photo/73058d26-4f3e-11ea-b091-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским задал прямой вопрос — собирается ли Киев следовать «Минску-2».

Политики также выразили готовность продолжить процесс обмена связанных с конфликтом на Украине удерживаемых граждан, говорится на сайте Кремля.

Также российский лидер напомнил Зеленскому, что нельзя допускать искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Кроме того, президенты обговорили вопросы подготовки к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Периодические консультации в таком формате проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. Очередная встреча в «нормандском формате» может состояться в апреле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление президента Владимира Путина, что в России не будет «родителя № 1» и «родителя № 2», является примером защиты традиционного общества и христианских ценностей. Такое мнение высказал депутат итальянского парламента от партии «Лига» Вито Коменчини.