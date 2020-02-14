Глава РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским задал прямой вопрос — собирается ли Киев следовать «Минску-2».
Политики также выразили готовность продолжить процесс обмена связанных с конфликтом на Украине удерживаемых граждан,
Также российский лидер напомнил Зеленскому, что нельзя допускать искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
Кроме того, президенты обговорили вопросы подготовки к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Периодические консультации в таком формате проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. Очередная встреча в «нормандском формате» может состояться в апреле.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление президента Владимира Путина, что в России не будет «родителя № 1» и «родителя № 2», является примером защиты традиционного общества и христианских ценностей. Такое мнение высказал депутат итальянского парламента от партии «Лига» Вито Коменчини.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен