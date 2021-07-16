Путин выступил за устранение в мире барьеров на поставки вакцин

Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире. Об этом на саммите лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил президент Владимир Путин.

Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам, — отметил российский лидер.

Он добавил, что Россия считает расширение масштабов вакцинации первоочередной задачей в борьбе с пандемией. Прививать необходимо и трудовых мигрантов.

От темпов вакцинации, считает Путин, зависит, насколько быстро удастся восстановить экономику и социальную сферу. В связи с этим он призвал расширять производство вакцин на основе трансфера технологий.

Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надёжны, — подчеркнул Путин.

По его словам, высокое качество первой российской вакцины «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими её. Уже заключены контракты на выпуск «Спутника V» в совокупном объёме свыше 800 миллионов доз в год.

Ранее в РФПИ заявили, что российская вакцина столкнулась в Словакии с ожесточённой кампанией дезинформации. В ведомстве считают, что внутри страны идёт политическая борьба на фоне давления со стороны международного фармацевтического лобби.