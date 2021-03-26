Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в Египте

https://static.news.ru/photo/16d16f40-8ee7-11eb-a16b-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с железнодорожной катастрофой, жертвами которой стали более 30 человек.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг, — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин попросил своего коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Столкновение двух пассажирских поездов в провинции Сохаг, в результате чего три вагона сошли с рельсов, произошло 26 марта. Согласно последним данным, погибли 32 человека и пострадали 165. Прокуратура Египта начала расследование по факту аварии. Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стала резкая остановка одного из поездов.

Как писал NEWS.ru, в посольстве РФ в Египте заверили, что россиян среди погибших и пострадавших нет. Дипломаты также выразили соболезнования семьям жертв катастрофы и пожелали выздоровления пострадавшим.