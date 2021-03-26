Посольство РФ рассказало о погибших при столкновении поездов в Египте

https://static.news.ru/photo/36a5b7b6-8e53-11eb-bbf6-96000091f725_660.jpg Фото: Mahmoud Maqboul/dpa/Global Look Press

Российское посольство в Каире сообщило о ситуации с погибшими и пострадавшими при столкновении поездов на юге Египта.

Там рассказали, что среди погибших и пострадавших не было граждан России.

Граждан РФ не было среди пострадавших и погибших в аварии, — сказал представитель дипмиссии.

Он ответил, что представительство продолжает следить за ситуацией. Кроме того, дипломаты выразили соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления пострадавшим, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл в провинции Сохаг к югу от Каира. Жертвами ЧП стали 32 человека, ещё 108 получили ранения.

В результате происшествия с рельсов сошли три пассажирских вагона. Обстоятельства и причины ЧП выясняются сотрудниками генеральной прокуратуры страны. В Сохаг по приказу президента Египта направилась делегация правительства страны во главе с его председателем. В составе делегации министры здравоохранения, транспорта, местного развития и другие, они будут отслеживать ситуацию.

По данным железнодорожного оператора, пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился из-за срыва стоп-крана. В результате с рельсов сошли два вагона и локомотив остановившегося состава, а также один вагон и локомотив врезавшегося поезда, писал NEWS.ru.