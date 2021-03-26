При столкновении поездов в Египте погибли более 30 человек

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Туроператоры ряда стран Европы и ближнего зарубежья начали предлагать клиентам новый вид туристической поездки в Россию — прививочные туры. Поездка в Москву для вакцинации от коронавируса с проживанием в отеле, питанием и экскурсиями обойдётся в €1190.

Предварительные заявки подали уже несколько тысяч человек, передаёт Forbes. Есть, впрочем, важный нюанс: Россия не проводит вакцинацию иностранных граждан. Поэтому получить прививку могут только те, у кого есть вид на...