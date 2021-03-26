При столкновении поездов в Египте погибли более 30 человек

В Египте жертвами столкновения двух пассажирских поездов стали 32 человека. Ещё 66 получили ранения. Об этом
На кадрах, опубликованных с места аварии, видны перевёрнутые вагоны поезда и собравшиеся вокруг люди.
Инцидент произошёл в провинции Сохаг к югу от Каира. В настоящее время к месту столкновения направлены 36 машин скорой помощи. По данным портала Youm7, в результате происшествия с рельсов
Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинской области во время движения поезда с рельсов сошли 17 вагонов с углём. По данному факту возбуждено уголовное дело. Авария произошла утром 16 марта на нечётном пути перегона Сыростан — Хребет. В какой-то момент многотонные вагоны сошли с рельсов. В результате ж/д полотно повреждено, однако обошлось без жертв. Пострадавших также нет.