Под Челябинском с рельсов сошли 17 вагонов с углём

https://static.news.ru/photo/1447aefc-8621-11eb-85b7-96000091f725_660.jpg Фото: ural-trans.sledcom.ru

В Челябинской области во время движения поезда с рельсов сошли 17 вагонов с углём. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошёл утром 16 марта на нечётном пути перегона Сыростан-Хребет. В какой-то момент многотонные вагоны сошли с рельсов. В результате, ЖД-полотно повреждено, однако обошлось без жертв. Пострадавших также нет.

По факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлёкшего по неосторожности причинение крупного ущерба), — говорится в сообщении.

На месте работают следователи и криминалисты. Проводится проверка по факту инцидента. Специалисты осматривают место ЧП и опрашивают сотрудников ЖД-дороги. Кроме того, изымается документация, которая может указать на причину схода вагонов с рельсов.

Ранее NEWS.ru писал, что на железнодорожном перегоне Сараево-Дальневосточное опрокинулись цистерны с топливом, из-за этого задержаны три пассажирских поезда.