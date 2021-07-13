Путин встретится с Лукашенко в Санкт-Петербурге

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Президент РФ Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой 13 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В ходе встречи «главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику». Уточняется, что встреча в Петербурге продолжит ряд регулярных переговоров между главами двух государств.

В Кремле, как пишет «Интерфакс», эту информацию подтвердили. В разговоре с журналистами пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что встреча действительно запланирована. Пока только неизвестно, о чём конкретно будут вести дискуссию два президента.

Ранее Валерий Иванов был назначен новым управляющим делами президента Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На этой должности Иванов заменил Виктора Шеймана.