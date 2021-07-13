Путин встретится с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой 13 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В ходе встречи «главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику». Уточняется, что встреча в Петербурге продолжит ряд регулярных переговоров между главами двух государств.
В Кремле, как
Ранее Валерий Иванов был назначен новым управляющим делами президента Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На этой должности Иванов заменил Виктора Шеймана.