Путин встретится с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/bbdbfa26-6bc1-11eb-8465-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: president.gov.by

Российский президент Владимир Путин проведёт встречу со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В настоящий момент проводится подготовка к мероприятию. Представитель политика отметил, что сейчас не может назвать сроки, но сделает это вовремя, передаёт РИА Новости.

Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится, — сказал Песков.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Накануне Генеральная прокуратура Белоруссии направила российским коллегам просьбу об экстрадиции Алексея Кудина, принимавшего участие в протестных акциях после президентских выборов в РБ. В Минске его обвиняют в нападении на сотрудника милиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие в Минске повредили городское имущество и должны компенсировать это. Такое заявление он сделал на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым.