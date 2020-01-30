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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в резкой форме прокомментировала заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о «встрече» Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Вас чем там лечат? Вы вообще в своём все уме? Там вообще остался кто-то на Украине, кто может раздать им какие-то первичные пособия по истории Великой Отечественной войны, Второй мировой...