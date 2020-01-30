Президент России Владимир Путин уволил статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации Николая Кондратюка. Соответствующий указ опубликован на официальном портале прововой информации.
Освободить генерал-полковника Николая Кондратюка от должности статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации и уволить его с военной службы, — говорится в документе.
На его место назначили генерал-майора Виктора Шлемина.
Как писал News.ru, другим указом Владимир Путин уволил с должностей высокопоставленных чиновников МВД, СК и МЧС. Кроме этого, он назначил новых судей в федеральные арбитражи и своих представителей в квалификационных коллегиях некоторых региональных судов.
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