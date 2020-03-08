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Президент РФ Владимир Путин утвердил членами Общественной палаты РФ атамана Всероссийского качачьего общества Николая Долуду и начальствующего епископа Российского объединённого союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского.

Указ вступает в силу со дня подписания, — говорится в документе, опубликованном 8 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писал NEWS.ru, 25 февраля Владимир Путин направил 40 кандидатам приглашение войти в седьмой состав Общественной палаты РФ. Кто они — пока неизвестно, указано лишь, что более половины из них представляют интересы профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, НКО, ориентированных на защиту интересов профессиональных и социальных групп. Эксперты полагают, что Общественная палата сможет стать кадровым резервом кандидатов на выборах в Государственную думу в 2021 году.