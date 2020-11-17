Путин указал на важность прекращения кровопролития в Карабахе

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Главным результатом, которого удалось добиться в Нагорном Карабахе, является прекращение кровопролития. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Тысячи убитых и пострадавших в Карабахе — это не кино, а трагедия с конкретными людьми. Поэтому прекращение кровопролития — главный результат, — сообщил глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, заявил, что благодаря достигнутым договорённостям обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется. Он отметил, что российская сторона предприняла «самые активные действия» для прекращения огня в регионе и побуждения враждующих сторон к поиску компромисса.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.