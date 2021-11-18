Путин: страны ЕС и США стремятся присвоить себе климатическую повестку

Страны ЕС и США стремятся присвоить себе климатическую повестку, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российская дипломатия должна активнее противостоять этим попыткам. Также Россия призывает к совместному решению проблем, добавил он и отметил, что дискуссии на эту тему на саммите в Глазго показали всю сложность ситуации и то, что между сторонами есть немало нерешённых вопросов.

Наша дипломатия должна более активно противостоять попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме, — сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МИД РФ.

Он отметил, что на саммите в Глазго было видно, сколько ещё противоречий существует между сторонами, однако, по словам Путина, Россия призывает всех к поиску решений.

Но мы не призываем ни к каким расколам, наоборот призываем к взаимоприемлемым решениям, — подчеркнул президент.

Ранее в Глазго состоялся саммит мировых лидеров, который проводился в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Шотландию посетили около 120 лидеров. Президент России Владимир Путин участвовал во встрече онлайн, как и его китайский коллега. Он рассказал о том, как страна принимает меры по защите лесных массивов.

Об изменениях климата шла речь и во время встречи лидеров стран «Большой двадцатки» (G20), они приняли итоговую декларацию по итогам саммита в Риме. Главы государств признали актуальность общих стандартов беспрепятственного перемещения по миру. Они включают результаты тестов коронавируса и сертификаты о вакцинации. Также лидеры G20 договорились прекратить финансирование внешних угольных проектов до конца 2021 года. Главы государств условились ограничить глобальное потепление до 2 °С и обязались предпринимать усилия, чтобы оно ограничилось 1,5 °C к доиндустриальному уровню.

При этом американский лидер Джо Байден рассказал, что основным его разочарованием стала позиция нескольких стран по вопросу климата. Он отметил, что Россия и Китай недостаточно проявили себя в этой области в ходе переговоров.