Путин считает российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f5889266-437b-11eb-8727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы гарантируют безопасность в Карабахе.

Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Карабахе, они рискуют своей жизнью для возвращения мирной жизни, — заявил российский лидер на заседании коллегии Минобороны.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. Согласно условиям соглашения, военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

В общей сложности на территории Карабаха находятся 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль Лачинского коридора, который соединяет Азербайджан и Армению.

Ранее Минобороны разместило в Сети видеоролик с территории базы российских миротворцев в окрестностях Степанакерта. Корпуса для военных рассчитаны на 250 человек. На видеозаписи был показан блочно-модульный городок, он включает в себя солдатскую столовую, казармы, тренажёрный зал и баню.