https://static.news.ru/photo/83c14052-4808-11ea-92e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает в поддержку суверенитета Ирака и его территориальной целостности.

Россия последовательно выступает в поддержку сохранения суверенитета и территориальной целостности иракского государства, оказывает активное содействие в решении вопросов обеспечения его безопасности, — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что позиция России исходит из мнения, что стабилизация в Ираке должна решаться в рамках национального диалога с учётом интересов всех граждан страны.

Как ранее писал NEWS.ru, в Ираке сотни людей вышли протестовать против назначения нового премьер-министра страны Мухаммеда Алауи, который в прошлом занимал должность министра связи.