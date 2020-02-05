Президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает в поддержку суверенитета Ирака и его территориальной целостности.
Россия последовательно выступает в поддержку сохранения суверенитета и территориальной целостности иракского государства, оказывает активное содействие в решении вопросов обеспечения его безопасности, — сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что позиция России исходит из мнения, что стабилизация в Ираке должна решаться в рамках национального диалога с учётом интересов всех граждан страны.
Как ранее писал NEWS.ru, в Ираке сотни людей вышли протестовать против назначения нового премьер-министра страны Мухаммеда Алауи, который в прошлом занимал должность министра связи.
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