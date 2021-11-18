Путин: Россия миролюбива и будет отстаивать принципы суверенитета

Российский закон об иностранных агентах был принят в противовес аналогичному закону США, напомнила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, отвечая на критику комиссара по правам человека Совета Европы. Еврочиновник Дунья Миятович назвала российский закон «не соответствующим международным и европейским стандартам».

Только российский или американский тоже [закон должен быть отменен]? Жаль, никто не слышал аналогичной критики от Дуньи Миятович американского закона об иностранных агентах. Возможно, займи международные чиновники, стоящие на страже...