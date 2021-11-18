Путин: Россия миролюбива и будет отстаивать принципы суверенитета

Россия является миролюбивым государством и будет отстаивать принципы суверенитета и равенства государств, а также невмешательства в их внутренние дела. Именно эта концепция станет дорожной картой для российского МИД. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ
Путин подчеркнул, что внешняя политика РФ должна и впредь служить обеспечению благоприятных условий развития страны и ее безопасности.
Наша дипломатия должна должна более активно противодействовать попыткам ЕС и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме, - добавил президент.