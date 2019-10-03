https://static.news.ru/photo/6fcbb9d0-e604-11e9-a812-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные помогают китайским коллегам создать систему предупреждения о ракетном нападении.

По словам российского лидера, такая система есть только у РФ и США.

Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении, — рассказал политик, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава России подчеркнул, что это система кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. При этом он отметил, что Россия и Китай никогда не дружат против кого-то, так как страны выступают за мир, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Россия завершила модернизацию наземного сегмента системы предупреждения о ракетном нападении. По словам начальника штаба, первого заместителя командующего Космическими войсками ВКС генерал-майора Игоря Морозова, все «дыры» в радиолокационном поле закрыты. По словам генерала, остались незначительные работы по замене устаревших локаторов на ряде станций, которые займут 2–3 года. При этом процесс совершенствования математических алгоритмов обработки информации будет продолжаться постоянно.