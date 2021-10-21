Путин рассказал, как относится к своей роли в истории

Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, как относится к своей роли в истории. По словам российского президента, он об этом не думает, так как это может мешать принятию решений.

Вы знаете, я не думаю о своей роли в истории. Как только начнёшь об этом задумываться — нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне, — заявил российский лидер.

Среди результатов своей работы Путин назвал сокращение бедности, восстановление экономики, борьбу с терроризмом, а также приведение региональных уставов в соответствие с региональным законодательством.

Также в ходе Валдайского форума президент высказался об обязательной вакцинации. По его словам, люди могут обойти навязанные им решения. Путин отметил, что прививка от COVID-19 не внесена в общенациональный календарь, который делает вакцинацию обязательной.

Ранее сообщалось, что председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что глава государства Владимир Путин смог сделать Россию страной, с которой считаются в мире. По его словам, до Путина страна была «порабощена и советниками, и фондами».