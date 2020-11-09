Путин рассказал, что ждёт от предстоящей конференции по Сирии

https://static.news.ru/photo/96ca940a-227d-11eb-abfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alkharboutli Anas/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с сирийским лидером Башаром Асадом заявил, что российская сторона всецело поддерживает проведение международной конференции по беженцам, которая запланирована на 11–12 ноября в Дамаске.

Российский лидер считает, что она позволит активизировать процесс возвращения на родину сирийских беженцев.

Рассчитываем, что конференция станет результативной, позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев и тем самым будет способствовать достижению долгосрочной нормализации в Сирии. Надеюсь, что успех будет обеспечен, — отметил политик.

РФ активно помогает в подготовке этого мероприятия. Своё участие в нём подтвердили уже представители многих государств, а также ООН и Международного комитета Красного Креста. По слова Путина, российская делегация будет одной из самых многочисленных, в неё войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Помимо участия в работе форума, они встретятся с сирийскими коллегами и обсудят двустороннее сотрудничество.

Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 тонн гуманитарного груза, — добавил президент РФ.

Как писал NEWS.ru, в ходе разговора с Асадом Путин также отметил важность задачи постконфликтного восстановления Сирии. По его словам, в первую очередь это касается возвращения на родину сирийских беженцев, которых сейчас за пределами государства насчитывается около 6,5 млн. Российский президент заявил, что в настоящее время появилась реальная возможность обеспечить их массовое возвращение домой, однако необходимо, чтобы это произошло естественным путём, без принуждения. По словам Путина, в настоящий момент за пределами Сирии находятся примерно 6,5 млн беженцев. Все они могли бы помочь принять участие в восстановлении государства.

Также Путин сообщил, что в настоящий момент очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован.