Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке, — говорится в сообщении Кремля.
Также главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.
Ранее NEWS.ru писал о том, что обозреватель американского издания Bloomberg Андреас Клут видит серьёзную угрозу для Евросоюза на его восточных границах из-за внутриполитической ситуации в Белоруссии и накалившихся отношений между Москвой и Минском. По мнению журналиста, Кремль может повторить «крымский сценарий» 2014 года, воспользовавшись разгорающимися революционными настроениями белорусов.
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