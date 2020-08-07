Политика

Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко

14:26, 07 августа 2020 42
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Кремля. Согласно ему, президенты обсудили ситуацию с задержанием в Белоруссии российских граждан. Путин и Лукашенко выразили уверенность в том, что она будет урегулирована «в духе взаимопонимания».

Подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке, — говорится в сообщении Кремля.

Также главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обозреватель американского издания Bloomberg Андреас Клут видит серьёзную угрозу для Евросоюза на его восточных границах из-за внутриполитической ситуации в Белоруссии и накалившихся отношений между Москвой и Минском. По мнению журналиста, Кремль может повторить «крымский сценарий» 2014 года, воспользовавшись разгорающимися революционными настроениями белорусов.

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