Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обозреватель американского издания Bloomberg Андреас Клут видит серьёзную угрозу для Евросоюза на его восточных границах из-за внутриполитической ситуации в Белоруссии и накалившихся отношений между Москвой и Минском. По мнению журналиста, Кремль может повторить «крымский сценарий» 2014 года, воспользовавшись разгорающимися революционными настроениями белорусов.

Клут полагает, что неспособный справиться с волной протестов «диктатор» Белоруссии Александр Лукашенко напоминает сейчас российскому «царю» Владимиру Путину Виктора Януковича. «Беспомощного и коррумпированного, но пророссийского» экс-президента Украины свергли во время...