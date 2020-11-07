Путин проводит с Асадом разговор по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/edcf5246-2277-11eb-88ef-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу по видеосвязи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Политики последний раз виделись в начале января 2020 года. Тогда президент РФ приезжал в Дамаск.

Ранее Песков заявил, что у президентов будет открытая часть беседы.

8 октября Асад осудил взаимодействие РФ, США и Турции в Идлибе. Политик считает, что действия этих стран не являются эффективными. По его мнению, Анкара постоянно берёт на себя одно и тоже обязательство, но не выполнила ни одного из своих обещаний.

Как писал NEWS.ru, 10 ноября президент РФ проведёт заседание Совета глав государств-членов ШОС, Оно пройдёт онлайн. По итогам встречи будет принята Московская декларация. Кроме того, стороны обсудят взаимодействие в рамках ШОС и обменяются мнениями по актуальным вопросам.