Президент России Владимир Путин во время своего выступления на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле не смог сдержать слёзы.
Об этом сообщает Кремлёвский пул РИА в своём Telegram-канале. Во время выступления на открытии Свечи памяти — памятника в центре Иерусалима, посвященного блокаде Ленинграда, Путин поблагодарил израильские власти и прослезился.
Памятник — это очень хорошо, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как вы сделали сегодня... Спасибо, — сказал он перед уходом со сцены.
Российский лидер отметил, что его брат погиб в 1942 году, а отец в годы блокады защищал город. Свеча памяти, высота которой составляет девять метров — один из крупнейших памятников Второй мировой войне, установленных в Израиле.
Ранее NEWS.ru писал о том,что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента РФ Владимира Путина за освобождение Освенцима Красной армией. По данным РИА Новости, израильский министр встретил прибывшего в страну российского лидера в аэропорту. Владимир Путин прибыл в Израиль 23 января — впервые за восемь лет. Он примет участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».