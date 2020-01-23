https://static.news.ru/photo/08f939e4-3dde-11ea-98c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле не смог сдержать слёзы.

Об этом сообщает Кремлёвский пул РИА в своём Telegram-канале. Во время выступления на открытии Свечи памяти — памятника в центре Иерусалима, посвященного блокаде Ленинграда, Путин поблагодарил израильские власти и прослезился.

Памятник — это очень хорошо, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как вы сделали сегодня... Спасибо, — сказал он перед уходом со сцены.

Российский лидер отметил, что его брат погиб в 1942 году, а отец в годы блокады защищал город. Свеча памяти, высота которой составляет девять метров — один из крупнейших памятников Второй мировой войне, установленных в Израиле.

Путина глубоко тронул подход израильтян к открытию памятника героям блокадного Ленинграда pic.twitter.com/V00llFAqsd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 января 2020 г.