Путин прокомментировал своё возможное переизбрание в 2024 году

Президент России Владимир Путин прокомментировал своё возможное переизбрание на пост президента в 2024 году. По словам президента, он это решение еще не принимал. Об этом он заявил на сессии форума «Россия зовёт», которую транслирует телеканал «Россия 24».

В соответствии с Конституцией я имею право избираться на ещё один срок. Я сам пока не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию [в стране], этого достаточно. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году, — подчеркнул президент.

Ранее в палату представителей Конгресса США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом России после 7 мая 2024 года. Как сообщил в своём Twitter один из авторов проекта резолюции сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию РФ об обнулении сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными. Вторым соавтором проекта выступил республиканец Джо Уилсон.

Отмечается, что любая попытка Владимира Путина остаться в должности президента после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США. Также поясняется, что резолюция будет носить рекомендательный характер даже в случае её принятия.

Так называемое обнуление президентских сроков стало частью поправок, которые были внесены в основной закон страны. Обновлённая Конституция РФ была принята в июле 2020 года по итогам общероссийского голосования. Внесение поправок одобрили 77,92% участников голосования, против выступили 21,27%. Поправки позволяют Путину ещё два раза занять пост главы государства. Путин занимает пост президента с 2000 года. Сейчас идёт его четвёртый срок, после двух первых сроков политик был главой правительства, а должность главы государства занимал Дмитрий Медведев.

Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года приведёт к разрыву российско-американских отношений. Сам документ он назвал циничным и лишённым какого-либо здравого смысла.