Путин продлил Чайке срок госслужбы

https://static.news.ru/photo/a2bd5286-b709-11eb-a4a7-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин продлил своему представителю в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке срок госслужбы. Об этом говорится в распоряжении главы государства.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2022 года полномочному представителю президента Российской федерации в Северо-Кавказском административном округе Чайке Юрию Яковлевичу, — говорится в документе.

Чайка с июня 2006 года по январь 2020 года являлся генпрокурором РФ. В январе его назначили на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском ФО.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Сергей Горяйнов назначен заместителем председателя Следственного комитета России (СКР).

Гoряйнов занимал должность руководителя кадрового управления СКР. В феврале прошлого года он был включён в состав комиссии при президенте по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах. Горяйнoв пришёл в неё на место Игоря Краснова, который занял должность генерального прокурора России.