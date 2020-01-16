https://static.news.ru/photo/1d220cd2-3859-11ea-9e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что проект поправок в Конституцию РФ требует серьёзной работы.

По его словам, необходимо провести тщательную экспертизу и «выверять всё до запятой».

Эта работа требует высочайшего правового и юридического профессионализма, четкости, выверенности по сути каждого слова, каждой буквы, а может быть, и даже каждой запятой, — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что властям необходимо сохранить «стройность» конституции из того, что она является документом прямого действия, и все изменения нужны для того, чтобы развивать и укреплять её потенциал.

Как писал NEWS.ru, 16 января российский лидер проводит встречу с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в конституцию страны. Мероприятие проходит в резиденции лидера в Ново-Огарёво. По словам президента, цель поправок к Основному закону — повысить роль гражданского общества и политических партий.

Кроме того, стало известно, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России могут провести до 1 мая 2020 года.