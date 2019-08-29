https://static.news.ru/photo/4d71484a-ca58-11e9-8bce-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из тем которого стал предстоящий саммит «нормандской четвёрки».

В ходе беседы российский лидер отметил важность серьёзной подготовки к мероприятию, чтобы достичь конкретных положительных результатов. Кроме того, Путин сделал акцент на необходимости выполнения украинской стороной договорённостей, которые были достигнуты на встречах в 2015 и 2016 годах, сообщается на сайте Кремля.

Как ранее писал News.ru, проведение очередного саммита в «нормандском формате» анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Предполагается, что встреча состоится в начале сентября.