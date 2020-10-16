Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий

https://static.news.ru/photo/26ed18ca-0fa3-11eb-8e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил на год продлить действующий договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий. Об этом он заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, — заявил Путин.

При этом глава государства обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой сформулировать это предложение и донести до Вашингтона.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять. Вашингтон отказался продлевать соглашение, предложив внести в него ряд изменений.

Ранее спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что ДСНВ между США и Россией может быть продлён в обмен на заморозку ядерного арсенала Москвы. Он добавил, что любые ядерные договорённости США и России должны быть сформулированы так, чтобы их можно было распространить на Китай.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп планирует заключить с Россией соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) в последние дни своего текущего президентского срока: в конце октября — первых числах ноября.