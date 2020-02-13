Президент Владимир Путин предложил провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию по аналогии с процедурой выборов главы государства.
Что касается принципов организации всероссийского голосования, я с вами полностью согласен. Если сделать это на основе закона о выборах президента, мне кажется, что все принципы демократического проведения процедуры подобного рода будут соблюдены, — отметил Путин на встрече с разработчиками поправок.
ТАСС не уточняет, что имел в виду российский лидер, предложив голосование по модели президентских выборов.
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Президентские выборы 2018 года
Как писал NEWS.ru, 13 февраля Госдума утвердила во втором чтении президентский законопроект о поправках в Основной закон. Документ может быть принят, если в третьем чтении его поддержат более 75% членов парламента. При этом Путин предложил провести всероссийское голосование по поправкам, юридическая сила которого не закреплена в законах РФ.
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