Путин поздравил с Днём Победы последнюю женщину-ветерана Северной Кореи

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Российский президент Владимир Путин отправил поздравление с Днём Победы 105-летней Ли Ён Сук — последней оставшейся в живых в КНДР женщине — ветерану Великой Отечественной войны. Снимок послания национального лидера разместили на странице посольства России в КНДР в Facebook.

Путин напомнил, что в этом году исполняется 80 лет с начала войны, которую президент назвал самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века, принёсшей неисчислимые страдания и боль потерь, а также оставившей незаживающий след в судьбе каждой семьи и каждого человека.

Но Вы и Ваши товарищи, весь народ — с честью выполнили высокую освободительную миссию — сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг — бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать её будущим поколениям, — говорится в поздравлении президента.

Путин пожелал Ли Ён Сук здоровья, благополучия и успехов. Его поздравления и букет от себя корейским коллегам передал посол России в КНДР Александр Мацегора.

Ранее стало известно, что Путин 8 мая проведёт переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.