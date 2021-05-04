Путин накануне Дня Победы проведёт переговоры с главой Таджикистана

https://static.news.ru/photo/879ab17a-ad71-11eb-88c5-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Эмомали Рахмон (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 8 мая проведёт переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Да. Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, визит Рахмона для переговоров с Путиным 8 мая был согласован ещё до событий на киргизско-таджикской границе.

Министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что конфликт с Таджикистаном на границе произошёл 28 апреля после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. По данным МВД, уже на следующий день, 29 апреля, в район водозабора прибыли местные жители со стороны Киргизии. Они потребовали демонтировать камеры, однако местные жители из Таджикистана отказались и «начали обстреливать из нескольких охотничьих ружей».

Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.