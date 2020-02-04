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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила западным политикам о признании Уинстоном Черчиллем решающего вклада Советского Союза во Второй мировой войне. Об этом сенатор написала в своем блоге на официальном сайте СФ, посвященном 75-летию Ялтинской конференции.

В письме И. Сталину от 23 февраля 1945 года У. Черчилль писал: «Красная Армия празднует свою двадцать седьмую годовщину с триумфом, который ... решил участь германского милитаризма. Будущие поколения признают...