Президент России Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль-оглы с 75-летием.
Многие годы Вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами, — говорится в поздравительной телеграмме.
Российский лидер также отметил талант композитора, музыканта и артиста Полада Бюльбюль-оглы.
NEWS.ru подготовил галерею в честь 75-летия певца Полада Бюльбюль-оглы.
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