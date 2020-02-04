Полад Бюльбюль-оглы Полад Бюльбюль-оглы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль-оглы с 75-летием.

Многие годы Вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами, — говорится в поздравительной телеграмме.

Российский лидер также отметил талант композитора, музыканта и артиста Полада Бюльбюль-оглы.

NEWS.ru подготовил галерею в честь 75-летия певца Полада Бюльбюль-оглы. 

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