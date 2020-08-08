Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3f21c822-dae3-11ea-931d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. Российский президент выразил надежду, что работа его коллеги продолжит способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Минска во всех сферах.

Кроме того, Кремль ждёт углубления совместной работы в рамках Союзного государства, наращивания интеграционного процесса по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также связей двух стран в военно-политической отрасли в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси, — говорится на официальном сайте Кремля.

Голосование в республике состоялось 9 августа 2020 года. По предварительным данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек, один человек погиб.

Милицейский автозак наехал на одного из участников акций протеста, проходящих в столице Белоруссии. По словам очевидцев происшествия, после того как к пострадавшему на помощь кинулись люди, в их сторону силовики стали бросать светошумовые гранаты. Молодой человек получил серьёзные травмы, его увезли медики.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусским властям и оппозиции с просьбой об открытом диалоге, чтобы выйти из трудной кризисной ситуации и не допустить насилия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Белоруссии запретили сотрудникам телеканала «Дождь» въезжать на территорию страны в течение пяти лет. Об этом рассказал главный редактор канала Тихон Дзядко. На вопрос журналистов, будет ли редакция СМИ обращаться куда-либо за помощью или поддержкой в связи с инцидентом, он заявил, что не понимает, «куда здесь можно ещё обращаться».

Съёмочная группа «Дождя» в составе корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова была задержана днём 9 августа. Люди в штатском положили их на асфальт, а затем увезли в неизвестном направлении.