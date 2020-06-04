Путин поручил полностью газифицировать Россию до 2030 года

https://static.news.ru/photo/91346a5a-a665-11ea-97bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию страны в 2024–2030 годах.

Правительству Российской Федерации обеспечить <...> поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ, — цитирует поручение РИА Новости.

По словам президента, нужно подключить дома к газоснабжению без привлечения средств граждан. Правительству вместе с региональными властями и при участии «Газпрома» поручено найти другие источники.

Как писал NEWS.ru, в феврале министр энергетики Александр Новак рассказал о разработке единой концепции газификации регионов. По словам чиновника, в начале 2020 года страна была газифицирована только на 69,5%.