Путин поручил полностью газифицировать Россию до 2030 года

Президент Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию страны в 2024–2030 годах.
Правительству Российской Федерации обеспечить <...> поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ, — цитирует поручение РИА Новости.
По словам президента, нужно подключить дома к газоснабжению без привлечения средств граждан. Правительству вместе с региональными властями и при участии «Газпрома» поручено найти другие источники.
Как писал NEWS.ru, в феврале министр энергетики Александр Новак рассказал о разработке единой концепции газификации регионов. По словам чиновника, в начале 2020 года страна была газифицирована только на 69,5%.
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