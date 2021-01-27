Путин поручил МИД обсудить с США продление договора СНВ-3

https://static.news.ru/photo/fc8a7754-6073-11eb-b175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обсудить с представителями США продление Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3).

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, также после достижения договорённости российское ведомство должно обеспечить заключение договора.

Ранее российский лидер внёс на ратификацию в Государственную думу документ, который предполагает продление СНВ-3. В документе говорится, что договор будет продлён на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Накануне президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров договорились о продлении СНВ-3. Ранее СМИ сообщали о предстоящем обмене нотами о продлении договора между РФ и США.

Страны подписали Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. СНВ-3 может быть вновь заключён на срок до пяти лет в случае взаимного согласия сторон.

Как писал NEWS.ru, в Белом доме сообщили, что президенты России и США договорились о транспарентном, то есть прозрачном, и постоянном общении в будущем. Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре договорились в дальнейшем искать возможности для обсуждений по стратегической стабильности.