Путин попросил объяснить смертность от коронавируса в горах Европы

https://static.news.ru/photo/49b71f42-9c33-11ea-83d6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России попросил разъяснить показатели смертности в других странах. Политика удивили высокие показатели в горах Европы.

Он проанализирован смертность на каждые 100 тысяч населения. По этому показателю на первом месте находится Сан-Марино, на втором — Бельгия, на третьем — Андорра, передаёт РИА Новости.

Что там в горах происходит такое серьёзное? Или там просто сложнее оказывать помощь медицинскую? — спросил он у заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

Вице-премьер ответила, что вероятно, такая смертность связана со сложностью оказания медицинской помощи в этих местах.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова сообщила, что показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. При этом она отметила, что система здравоохранения в России выдержала испытание эпидемией, несмотря на масштаб пандемии.