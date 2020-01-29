Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в 2019 году осудили за контрабанду гашиша.
Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Иссахар Нааму 1993 года рождения <...>, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, — отмечено в документе.
Президентский указ вступил в силу с момента подписания.
Как писал NEWS.ru, мать Иссахар прибыла в подмосковную колонию, где находится девушка.
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