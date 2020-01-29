Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал скандал, связанный с отменой визита парламентской делегации Нидерландов в РФ.

Ранее парламентская делегация из Нидерландов отменила запланированную поездку в Россию. Причиной стал запрет на въезд на территорию РФ, введённый в отношении депутата партии «Демократы-66» Сьюрда Сьюрдсма. Скандал с отменой визита...