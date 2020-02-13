https://static.news.ru/photo/2598ddb8-4e67-11ea-839c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент Владимир Путин пока не планирует посетить Смоленск, куда в апреле на десятую годовщину авиакрушения Ту-154 собирается приехать новый премьер Польши.

В настоящий момент таких планов нет, — сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен прибыть в село Катынь. По словам главы его канцелярии Михала Дворчика, встреча премьеров Польши и России в рамках визита не предусмотрена.

Крушение самолёта Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, произошло 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Тогда погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Причиной трагедии назвали ошибочные действия экипажа, предложившего заход на посадку в условиях отсутствия видимости.

Ранее госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера заявил о нежелании президента Польши Анджея Дуды посетить траурные мероприятия в память о погибшем польском лидере, писал NEWS.ru.