Путин подписал указ об изменениях в работе СПЧ

https://static.news.ru/photo/b56893fe-72c2-11eb-a3f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, конкретизирующий направления работы Совета по правам человека при главе государства. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Изменения касаются направлений работы правозащитного органа. В частности, в перечень вошли содействие развитию гражданского общества, защита личных, политических, экономических и трудовых, социальных, культурных, экологических прав и свобод человека. Кроме того, СПЧ будет обеспечивать защиту прав и свобод человека в виртуальном пространстве, за рубежом и в судебных органах.

Поправки также затронули полномочия Совета в области подготовки предложений главе государства по способствованию развитию институтов гражданского общества и привлечения граждан для участия в этих институтах. Таким образом, из законопроекта была исключена задача по расширению участия граждан в модернизации страны через передачу отдельных функций госорганов институтам гражданского общества.

Как сообщал NEWS.ru, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил, что акция в поддержку Алексея Навального с фонариками оказалась непонятой россиянами. По его словам, популярность Навального начала падать, в основном из-за его циничного поведения на судебном процессе с ветераном Великой Отечественной войны.