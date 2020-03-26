https://static.news.ru/photo/5850f1d4-6eb8-11ea-a4ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в целях недопущения распространения коронавируса в стране подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Новая дата голосования, ранее запланированного на 22 апреля, будет определена отдельным указом президента России, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин во время видеообращения к гражданам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено. Глава государства подчеркнул, что в условиях пандемии приоритетом являются здоровье и безопасность людей.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.