Президент РФ Владимир Путин 25 марта в целях недопущения распространения коронавируса в стране подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
Новая дата голосования, ранее запланированного на 22 апреля, будет определена отдельным указом президента России,
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин во время видеообращения к гражданам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено. Глава государства подчеркнул, что в условиях пандемии приоритетом являются здоровье и безопасность людей.
Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.
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