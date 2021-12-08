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Путин по-дружески обратился к Меркель на «ты»

15:30, 08 декабря 2021
Путин по-дружески обратился к Меркель на «ты» Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель в связи с завершением её пребывания на посту главы правительства Германии. В тексте послания, опубликованного на сайте Кремля, он обратился к экс-канцлеру на «ты».

За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован, — говорится в тексте.

Российский лидер выразил Меркель искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к диалогу на основе взаимоуважения, напомнил о том, что в ходе переговоров они всегда пытались найти выходы из самых сложных ситуаций.

Путин также выразил уверенность, что дружеское общение между ним и экс-канцлером будет продолжено.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага устроили овацию Меркель, покинувшей пост канцлера после 16 лет пребывания у власти. Парламентарии аплодировали ей около минуты, сначала сидя, а затем стоя. Преемником Меркель на посту главы правительства ФРГ стал Олаф Шольц.

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