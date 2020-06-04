Путин отметил роль Совбеза в принятии ключевых решений

https://static.news.ru/photo/290a9b78-a66c-11ea-89b6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил о большой значимости этого органа в жизни страны. Глава государства напомнил, что 3 июня исполнилось 28 лет со дня образования Совбеза.

Он поблагодарил всех «за добросовестную работу, за компетентность, основательный подход к выполнению поставленных задач».

Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности и за прошедшие годы сыграл действительно заметную роль в принятии многих серьёзных, а подчас и стратегических решений, — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что в рамках деятельности Совбеза обсуждаются ключевые вопросы укрепления суверенитета, обороноспособности, государственной и общественной безопасности страны. Кроме этого решаются аспекты повышения влияния России на международной арене, а также вырабатываются долгосрочные меры в области социально-экономического и научно-технологического развития. Члены Совета проводят большую аналитическую и экспертную работу, подчеркнул Путин.

Он также обратил внимание на то, что «в последние месяцы на этой площадке повышенное внимание уделяется вопросам борьбы с эпидемией коронавируса».

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию. Предположительно, подготовка к обращению уже началась в Кремле.