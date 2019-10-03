https://static.news.ru/photo/8cd2d9de-e60c-11e9-8169-fa163e074e61_660.jpg Фото: energy.gov/nnsa

Опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, за прошедший год не уменьшилась, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ведущий пленарного заседания клуба «Валдай» вспомнил слова российского лидера о возможности ядерного удара, прозвучавшие на прошлогодней встрече. Тогда президент заявил, что агрессоры «просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», а «мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай».

Мы все всегда одинаково близки к Господу. Но ситуация лучше не стала, — сказал глава России, отвечая на вопрос, стали ли мы за истекший год «ближе к раю».

По его словам, ситуация ухудшалась в связи с выходом Вашингтона «из договора о ракетах средней и меньшей дальности», передаёт РИА Новости .

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого в 1987 году. 2 августа текущего года документ официально прекратил своё действие.

Ранее News.ru писал, что Североатлантический альянс считает Россию виновной в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже несмотря на испытания США крылатой ракеты, создание которой противоречит ДРСМД.ru.