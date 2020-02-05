https://static.news.ru/photo/011aa850-480d-11ea-b0a2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин уверен, что отношения Великобритании и РФ вряд ли удовлетворяют обе стороны.

Об этом он заявил на церемонии вручения послам верительных грамот. По его словам, Россия готова к укреплению диалога между Москвой и Лондоном, которое отвечает общим интересам.

Убеждены, что восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов отвечает общим интересам. Мы к этому готовы, — сказал российский лидер.

Путин отметил также динамичность развития российско-бангладешских отношений. По его словам, объёмы двусторонней торговли растут. Кроме того, продолжается совместная реализация проекта сооружения первой в Бангладеше АЭС, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отношения России и Великобритании вряд ли улучшатся после выхода страны из Евросоюза — британцы станут больше зависеть от США, заявил член Совета Федерации Дмитрий Песков.