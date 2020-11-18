Путин объяснил, почему Россия не могла вмешаться в войну в Карабахе

https://static.news.ru/photo/be081fda-2906-11eb-87b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Согласно международному праву, Нагорный Карабах всегда был частью Азербайджана, заявил президент РФ Владимир Путин. В связи с этим Россия не могла вмешиваться в конфликт на этой территории в рамках ОДКБ.

Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало с точки зрения международного права — и Нагорных Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики, — подчеркнул он.

По его словам, ОДКБ предусматривает помощь, если совершаются агрессивные действия в отношении страны — участницы договора. При этом на территорию Армении никто не покушался.

Это не давало нам никакого права принять прямого участия в этих боевых действиях, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Путин в ходе саммита БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, заявил, что благодаря достигнутым договорённостям обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется. Он отметил, что российская сторона предприняла «самые активные действия» для прекращения огня в регионе и побуждения враждующих сторон к поиску компромисса.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.