Путин обсудит Стратегию нацполитики до 2025 года

https://static.news.ru/photo/ed35e604-908d-11eb-b622-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Реализацию Стратегии государственной национальной политики до 2025 года планирует обсудить на заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Тридцатого марта под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции пройдёт десятое заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Планируется обсудить ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что при обсуждении речь пойдёт о таких направлениях работы, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, о создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах. Кроме того, будут рассмотрены также другие актуальные вопросы в области реализации государственной национальной политики в РФ.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил ФСБ, МВД и Генпрокуратуру подготовить к апрелю 2021 года прогноз возникновения в РФ межэтнических и межконфессиональных конфликтов во время грядущих выборов в Госдуму и переписи населения, а также представить комплекс мер по нейтрализации подобных рисков.

Он добавил, что власти не могут допустить, чтобы в России из-за действий экстремистов лилась кровь. Поэтому необходимо повысить эффективность в сфере национальной политики. Медведев отметил, что в РФ с начала 2020-го специалисты удалили материалы радикальной направленности с 50 тысяч интернет-порталов. По его словам, зарубежные неправительственные организации стараются обострить обстановку в ряде субъектов РФ, в том числе с помощью дискредитации властей.